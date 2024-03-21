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Güncel
AA 21.03.2024 17:08

Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı

Karabük'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir meslek lisesinde öğrenciler B.K. ile Y.S.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu R.A.S.'da arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında R.A.S. ve B.K., Y.S.Ö'nün bıçaklı saldırılarıyla yaralandı.

Bu sırada Y.S.Ö. de elinden yara aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.A.S. ve B.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Y.S.Ö. ise polis ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Y.S.Ö., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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