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Güncel
AA 21.03.2024 16:39

Malatya'da down sendromlu bireyler bir günlüğüne temsili doktor oldu

Malatya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında doktor önlüğü giyen down sendromlular, temsili olarak sağlık hizmeti verdi.

Malatya'da down sendromlu bireyler bir günlüğüne temsili doktor oldu

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ve hastane yönetimi, down sendromlu bireyleri ve ailelerini hastanede misafir etti.

Beyaz önlük giyen down sendromlular, doktorlarla hastaları muayene etti.

Doç. Dr. Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromlu bireyleri toplumun bir parçası olarak gördüklerini, onların dünyanın gülen yüzü, çiçeği olduğunu söyledi.

Battalgazi Devlet Hastanesi olarak down sendromlu bireyleri ve ailelerini ağırladıklarını ifade eden Karaaslan, "Belki kısa bir süreliğine de olsa hayallerinde olan doktorluk, hemşirelik ve buna benzer sağlık hizmetlerinde bulunma duygularını yaşatmak istedik." dedi.

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