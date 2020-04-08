Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, yaptığı açıklamada, sosyal yardım ödemelerinin vatandaşların ikamet ettiği adreslerde yapıldığını belirtti.

Ödemelerin emniyet, jandarma ve PTT ekiplerince sağlandığını aktaran Gilan, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirler kapsamında görevlendirdiğimiz mutemetler vasıtasıyla yardım alacağı daha önce belirlenen vatandaşlarımıza ödemeleri kendi ikametlerinde yapmaktayız. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve 2022 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, vatandaşlarımızın ikametlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu organizasyonda görev alan tüm kamu kuruluşu yöneticileri ve personellerine canı gönülden teşekkür ediyorum."