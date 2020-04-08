Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce, teşkilatın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan polislerin başarılı çalışmalarının anlatıldığı filmde, 2020 Patara Yılı ilan edilen antik kente de yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında emniyet mensuplarının halkın huzur ve güvenliği için yaptığı mücadeleyi anlatmak için çalışma başlattı.

Yeni hizmet binası, muhabere elektronik şube müdürlüğünden çekimine başlanan videoda, ekiplerin özverili çalışmaları anlatıldı.

Bekçilere de yer verilen çalışmada, Antalya'nın tarihi ve kültürel değerlerine de dikkat çekildi.

Yivli Minare, Yat Limanı, Kaleiçi, Kaş Kalkan gibi turistik yerlerin görsellerinin sunulduğu tanıtım filminde, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan ettiği antik kentin önemine işaret edildi.

Antalya'da havada, karada ve denizde görev yapan polis ekiplerinin 24 saatini konu aldığı başarılı çalışmalarının "Huzura Adanmış 175 Yıl" temasıyla hazırlanan film, sosyal medyada kısa sürede 10 binlerce beğeni aldı.