Konya'nın Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi’nde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında karantinaya alınan Esence Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine "Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde" diyerek yardım eli uzattı.

Esence Mahallesi'ndeki Aşağı Esence Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan idareci ve öğretmenler, "Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde" yaklaşımıyla mahalledeki ihtiyaç sahipleri için bir araya geldi.

Kendi aralarında para toplayan idareci ve öğretmenler, daha sonra çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu 80 yardım kolisi oluşturdu.

Salgını kapsamında halen okulları kapalı olan ve Beyşehir ilçe merkezinde ikamet eden öğretmenler, mahalle girişine getirdikleri kolileri kontrol noktasındaki jandarma ekiplerine teslim etti.

Yardım kolilerinin üzerindeki Hazreti Mevlana'nın; "Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı" sözleri ile "Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde. Aşağı Esence Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri" yazısı görenleri duygulandırdı.

Yardım kolilerinin muhtarlık aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.