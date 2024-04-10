Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.04.2024 22:00

Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde vatandaşlarla geleneksel bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Hacılar'da geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi

Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Çopuroğlu, programda, Özdoğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Özdoğan da altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık ve lojistik hizmetlerin hız kazanacağını ifade etti.

Yeni dönemde yatırımların devam edeceğini belirten Özdoğan, "Geçtiğimiz 5 yılda nasip olup birlikte yaptığımız 1,1 milyar liralık yatırıma ilaveten önümüzdeki 5 yılda sadece 10 milyar liralık bir yatırımın da müjdesini vermiş olalım. İnşallah rabbim bu yatırımların temel atmasını, açılışları sizlerle birlikte görmeyi nasip etsin diyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi, vatandaşlarla bayramlaşma yapıldı.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Batman Valisi Canalp düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:31
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Yaralılar var
23:14
AB Komisyonu Başkanı: Artık güçlü dış sınırlar için yasal dayanağa sahibiz
23:08
Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
22:59
Eski BM Filistin Raportörü: İsrail ABD sayesinde ihlallere devam edebiliyor
22:37
Yüksekova’da camilerden yağış uyarısı yapıldı
22:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Haniye'ye taziye telefonu
Ardahan'da Kura Nehri taştı
Ardahan'da Kura Nehri taştı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ