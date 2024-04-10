Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.04.2024 21:38

Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 48 bin lira ceza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsü polislerin dur ihtarına uymadı, süratli seyir eden ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü yakalamak için ekipler harekete geçti. Sürücüye 48 bin 913 lira ceza uygulandı.

Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 48 bin lira ceza

Ramazan Bayramının ilk günü Karadeniz Ereğli'de öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir motosiklet sürücüsünün Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda trafiği tehlikeye düşürmesi ve süratli seyir etmesi polis ekiplerini alarma geçirdi.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergahlarda pek çok ekibini görevlendirdi. Dur uyarılarına aldırış etmeyen ve süratli bir şekilde Kışla Sanayi Sitesi'ne giriş yapan motosiklet sürücüsünün kullandığı motosikletin plakası tespit edildi. Bölgede ekipler motosikletli sürücüyü yakalamak için aramalara başladı. Söz konusu motosiklet ile ilgili daha önce de ekiplerin işlem yaptığı öğrenildi.

Osmantepe mevkisinde ekipler motosikleti park halinde bulundu. 18 Yaşından küçük olduğu tahmin edilen genç ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Motosikletin trafiğe çıkma yasağı bulunduğu belirlendi. Sürücüye 48 bin 913 lira cezai işlem uygulandı. 

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:31
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Yaralılar var
23:14
AB Komisyonu Başkanı: Artık güçlü dış sınırlar için yasal dayanağa sahibiz
23:08
Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
22:59
Eski BM Filistin Raportörü: İsrail ABD sayesinde ihlallere devam edebiliyor
22:37
Yüksekova’da camilerden yağış uyarısı yapıldı
22:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Haniye'ye taziye telefonu
Ardahan'da Kura Nehri taştı
Ardahan'da Kura Nehri taştı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ