Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.04.2024 21:13

Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

Karaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

Polisevi'nde düzenlenen programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Evleri Sitesi, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, emniyet ve jandarma kontrol noktaları ile polis merkezlerini ziyaret etti.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Çankırı’da bayramlaşma töreni düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
ABD'den Ukrayna'ya destek: 138 milyon dolarlık hava savunma sistemi satışı yapacak
21:43
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
21:25
Ardahan'da Kura Nehri taştı
21:22
Adıyamanlı depremzede aileye yeni evleri teslim edildi
21:03
İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu
20:57
Rusya'dan 22 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Ahlat’ta Van Gölü kahverengiye boyandı
Ahlat’ta Van Gölü kahverengiye boyandı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ