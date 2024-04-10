Batman Valisi Canalp düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı

Necat Nasıroğlu Külliyesinde düzenlenen programa katılan Vali Canalp, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplumsal bir dayanışma olduğunu söyledi.

Bayramların bir yönüyle de dinlenme, eğlenme, rahatlama, herkesin herkesle bir araya gelebildiği ve herkesin herkesi hatırladığı zamanlar olduğunu belirten Canalp, "Allah’a şükürler olsun bir bayrama daha huzur ve sükunet içerisinde güzel ilimiz Batman'da kavuştuk. Bu vesileyle bütün Batmanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramları sağlık, sıhhat, huzur ve dayanışma içerisinde yaşamayı Allah nasip etsin."