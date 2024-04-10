Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.04.2024 21:46

Batman Valisi Canalp düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Batman Valisi Canalp düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı

Necat Nasıroğlu Külliyesinde düzenlenen programa katılan Vali Canalp, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplumsal bir dayanışma olduğunu söyledi.

Bayramların bir yönüyle de dinlenme, eğlenme, rahatlama, herkesin herkesle bir araya gelebildiği ve herkesin herkesi hatırladığı zamanlar olduğunu belirten Canalp, "Allah’a şükürler olsun bir bayrama daha huzur ve sükunet içerisinde güzel ilimiz Batman'da kavuştuk. Bu vesileyle bütün Batmanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice bayramları sağlık, sıhhat, huzur ve dayanışma içerisinde yaşamayı Allah nasip etsin."

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 48 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:31
ABD’de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Yaralılar var
23:14
AB Komisyonu Başkanı: Artık güçlü dış sınırlar için yasal dayanağa sahibiz
23:08
Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
22:59
Eski BM Filistin Raportörü: İsrail ABD sayesinde ihlallere devam edebiliyor
22:37
Yüksekova’da camilerden yağış uyarısı yapıldı
22:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Haniye'ye taziye telefonu
Ardahan'da Kura Nehri taştı
Ardahan'da Kura Nehri taştı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ