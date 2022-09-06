Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gürpınar'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları arama sonucu Gürpınar ilçesinde ikamet eden Y.B. isimli şahıs yakalandı.
Aramada, 2 adet çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette 17 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınıp, adli mevkilere sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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