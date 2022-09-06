Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık yapanlarla, güveni kötüye kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların, motosiklet, bisiklet ve 58 bin lira değerinde matkap ile çelik kapı kilidi çaldıkları belirlendi.
Etiketler: Hırsızlık
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