İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık yapanlarla, güveni kötüye kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, motosiklet, bisiklet ve 58 bin lira değerinde matkap ile çelik kapı kilidi çaldıkları belirlendi.