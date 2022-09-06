Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti yan yolda M.G. idaresindeki otomobil, Topçular Caddesi'nden yan yola çıkmak isteyen Ö.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada M.G'nin kullandığı otomobilde bulunan Z.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:50
- 11:51
- 11:50
- 11:44
- 11:44
Sıradaki Haber
Ağrı'nın bostanlarında ürün bolluğu yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz