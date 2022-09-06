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Gözaltına alınan Y.Ş. ve B.Ş. emniyete götürüldü.

Araçta, çuval ve poşetler içerisinde 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bu kapsamda hafif ticari aracı takibe alan ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışına yönelik çalışma başlattı.

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