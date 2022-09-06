Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS başvuruları başladı mı? 2022 YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Ekim'de düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları alınmaya başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.
Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
YDS başvuru ücreti ne kadar?
YDS/2 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklandı.
YDS ne zaman yapılacak?
YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar, saat 10.15'de başlayacak. Toplam 3 saat (180 dakika) sürecek.
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
Son Haberler
- 11:50
- 11:51
- 11:50
- 11:44
- 11:44
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz