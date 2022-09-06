ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 YDS/2, 23 Ekim 2022'de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

Sınava başvurular, 15 Eylül'e kadar yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

YDS başvuru ücreti ne kadar?

YDS/2 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklandı.

YDS ne zaman yapılacak?

YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar, saat 10.15'de başlayacak. Toplam 3 saat (180 dakika) sürecek.

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.