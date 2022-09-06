İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muratlı Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı filmler, izleyicilerle ücretsiz buluşuyor.

Amfi tiyatroda haftada bir kez düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar akşam karanlığı çöktüğünde ay ışığı altında özlem duyduğu açık hava sinema keyfini yaşıyor.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, aile bütünlüğüne, milli birliğe, devletin varlığına, bayrağa ve dine saygılı filmleri vatandaşlarla buluşturmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.

Hacıoğlu, vatandaşların etkinliğe ilgisinden memnun olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Muratlı Belediyesi ile ortak bir program yapıyoruz. Ulaşımı ve ortamın düzenlenmesini Muratlı Belediyesi sağlıyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onaylı filmlerini paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın sinema filmi seyretmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda Türk kültüründe yer edinen tarihi ve önemli filmleri de bilincin oluşması, gelişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili bir misyonu yerine getiriyoruz."

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ise insanların yazlık sinemalara özlem duyduğunu söyledi.