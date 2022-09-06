Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Yenidoğan Mahallesi'nde yavru köpeğin rögar kapağına sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, hayvanı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpeğin annesini çevrede arayan görevliler, kontrollerin ardından yavruyu doğal ortamına bıraktı.
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