Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta depo olarak kullanılan ahır yandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Sağır Mahallesi'nde, Soydan Erdoğan'a ait depo olarak kullanılan ahırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında sulama boruları ve motosiklet zarar gördü.
Yangını görerek müdahale ettiğini söyleyen Sadullah Kaya, yangını işe giderken fark ettiğini anlatarak, "Şükür can kaybı falan yok, içeride sadece bir köpek vardı onu da çıkararak kurtardık" dedi.
Etiketler: Yangın
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