Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir iş yerinde altın sikke ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde A.D'ye ait iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin adreste arama yaptı.
Aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser
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