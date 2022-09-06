İlkbahar yağışlarının da etkisiyle tarım ürünlerinde verimin arttığı kentte, il merkezi başta olmak üzere Doğubayazıt ilçesi ve köylerdeki bostanlarda bir süre öne başlayan hasat devam ediyor.

Çiftçiler aylarca bakımını özenle yaptıkları bostanlarında yetiştirdikleri organik soğan, maydanoz, kişniş, semiz otu, biber, kuru fasulye, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, mısır ve ay çekirdeği gibi çok sayıda ürünün hasadını yapıyor.

Önceki yıllara göre bu yıl daha fazla verim elde eden çiftçiler, ürünlerini satarak aile ve il ekonomisine katkı sağlıyor.

Doğubayazıtlı çiftçi Musa Koç, 30 dekarlık araziye kurdukları bostanda yetiştirdikleri ürünlerin çok lezzetli olduğunu ve bahçeyi daha da büyütmek istediklerini söyledi.

"Yağışlar bahçemizi olumlu etkiledi"

Bu sene hasadın daha verimli olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Bu bahçede üretim günden güne daha verimli oluyor. Daha önceleri bu alan çorak arazi olduğu için işlendikçe güzelleşiyor. Toprağın daha verimli olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Üretime devam diyoruz. Yeşillik kısmında 10 çeşit sebze üretiyoruz. Domates, kavun, karpuz ve 4 farklı biber üretiyoruz. Burada bir evin ihtiyacı olan her şey var. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Bahçede hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Hasada başlama sevinci yaşıyoruz. Önceleri arazinin acemisiydik. Bu seneki yağışlar bahçemizi olumlu etkiledi. Bu sene daha iyi hasat bekliyoruz. Hasadımız devam ediyor."