Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[TRT Haber (arşiv)]
Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 11 kişi bulunan tekne barınağa getirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 11 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağına emniyetle yanaştırıldı" ifadelerine yer verildi.
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