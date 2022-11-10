Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.035 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,20 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.018,06 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.020 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.830 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,44 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda 1.710 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, ABD'de Kongre ara seçim sonuçlarının netleşmemesi ve bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin bugün açıklanacak enflasyon verileri sonrası azalabileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 57 ihtimalle 50, yüzde 43 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımına gideceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1035 lira 30 kuruşken satışı ise 1035 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.659 lira satış fiyatı 1.695 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 10 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.710,31 dolar

Satış: 1.710,70 dolar

Gram

Alış: 1035,30 lira

Satış: 1035,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.659,57 lira

Satış: 1.695,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.640,00 lira

Satış: 6.765,00 lira