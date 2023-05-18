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Güncel
AA 18.05.2023 10:04

Gurbetçi aile seyir halindeki otomobillerinde çıkan yangından yara almadan kurtuldu

Edirne'den Çanakkale'ye gelen gurbetçi ailenin bulunduğu araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gurbetçi aile seyir halindeki otomobillerinde çıkan yangından yara almadan kurtuldu
[Fotograf: AA]

Vedat Kahraman'ın kullandığı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeyken alevleri fark eden sürücü aracını Gelibolu otobanında yol kenarına çekip eşi ve oğluyla araçtan uzaklaştı.

Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile yara almadan kurtuldu

Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında aile, yara almadan kurtuldu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kahraman ve ailesinin bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı, Edirne üzerinden Çanakkale yönüne geldikleri öğrenildi.

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