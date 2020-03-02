Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 14 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 55 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 698 bin 869 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 704 bin 880 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 192 bin 158 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Bunu, 167 bin 451 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 92 bin 727 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 143 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 154 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.