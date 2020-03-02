Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de sabah namazında vatandaşlar Mehmetçik için ellerini semaya açtı
[Fotoğraf: AA]
Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Kayseri'de camilerde Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.
Kayseri'de, Suriye'nin İdlip kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğin muzaffer olması için, Hunat Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih suresi okundu.
Daha sonra Mehmetçiğin muvaffakiyeti için dualar edildi.
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