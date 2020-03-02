Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta Mehmetçik için sabah namazında dualar edildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camii'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.
Çapanoğlu Büyük Camii'nde Mehmetçik için eller semaya açıldı.
Kur'anı Kerimin ardından Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.
Eroğlu, "Mehmetçiğimiz Suriye'de mücadele ederken bizlerde onlara dualarımızla destek olmalıyız. Kur'anı Kerim okumalıyız özellikle Fetih suresini okuyalım" dedi.
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