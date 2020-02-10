İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları

6,0110 6,0120

Avro

6,5860 6,5870

Sterlin

7,7390 7,7770



ANKARA

ABD Doları

5,9800 6,0400

Avro

6,5450 6,6150

Sterlin

7,6610 7,8100

