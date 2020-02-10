Haber Giriş: Kaynak: AA
Günlük döviz kurları
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları
6,0110 6,0120
Avro
6,5860 6,5870
Sterlin
7,7390 7,7770
ANKARA
ABD Doları
5,9800 6,0400
Avro
6,5450 6,6150
Sterlin
7,6610 7,8100
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