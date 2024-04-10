Güneysu’ya 102 yataklı hastane yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Güneysu ilçesi Birlik Mahallesinde Amatem, Psikiyatri ve genel branşları içinde bulunduracağı 102 yataklı hastanenin inşaatı 36 bin metrekarelik bir alanda sürüyor.



İhalesinin yapılmasının ardından temeller atılan hastanenin inşaatında yaklaşık yüzde 10 seviyelerine gelindi. 550 gün sürecek olan hastane projesi tamamlandığında sadece Güneysu ilçesinde değil Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sağlık ihtiyaçlarını da karşılayacak.



Yapılacak olan hastane ile birlikte Güneysu ilçesinde istihdam da sağlanacağını ifade eden Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, “Şu anda Güneysu’da 102 yataklı genel branşlar, ruh ve sinir hastalıkları ve Anatem’i kapsayan güzel bir hastane yapılıyor. Bu hastane sadece Güneysu değil Rize’mize ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne de hitap edecek. Bu hastanemiz özellikle ruh ve sinir hastalıkları alanında bölgede Çaykara’dan sonra ikinci hastane olacak. Çaykara hastanesi de kapasitesinin çok üstünde bir hizmet veriyor. Bu hastaneyle birlikte tamamlıyoruz. Hemodiyaliz üniteleri ve diğer poliklinikleri ile ciddi bir katkı sağlayacak. Hem sağlık hizmeti verdiği gibi bir istihdam alanı da açılmış olacak. İlçemize ciddi bir istihdam kaynağı olacağını düşünüyoruz. Şu anda projemizin ihalesi yapılmıştır. Yaklaşık bir ayı da geçti. İmalata başlandı. Yüzde 10 seviyelerinde inşaatımız devam ediyor. İnşallah 550 gün sonra hastanemiz bitirilerek sağlık bakanlığına teslim edilecek” ifadelerini kullandı.