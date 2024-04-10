Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.04.2024 16:35

Düzce’de 3 ayrı kazada: 2 ölü, 4 yaralı

Düzce’de 3 ayrı bölgede meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Düzce’de 3 ayrı kazada: 2 ölü, 4 yaralı

Düzce’nin Yığılca, Çilimli ve merkez ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Akçakoca D-655 karayolu üzerinde meydana geldi. Endüstri Meslek Lisesi önünde bulunan üst geçidi kullanmayarak karşı şeride geçmeye çalışan Ayşe Ş.’e, M.K. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hem sürücü hem yaya savruldu. Kazada yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayşe Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ATV şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

İkinci kaza ise Çilimli ilçesine bağlı Yukarıkaraköy ile Karaçörtlen köyleri arasında meydana geldi. Halil İ.D. idaresindeki ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyerini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Taklalar atarak şarampole uçan ATV’nin sürücüsü Halil İ.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, arkasında yolcu olarak bulunan Fatih A. uçuruma uçan ATV’nin altında kalarak hayatını kaybetti. Fatih A. itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak morga kaldırıldı.

Patpat devrildi: 2 yaralı

Üçüncü kaza ise Yığılca Karakaş köyünde meydana geldi. Önder A. idaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Patpat sürücüsü Önder A. ve yanında yolcu olarak bulunan Nilüfer A. yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Düzce’de 2 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Türkiye’de ilk bayram namazı Iğdır’da kılındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
16:28
ABD'de mart enflasyonu belli oldu
16:26
Gazze'deki hükümet: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor
16:16
Filipinler: ABD ve Japonya'yla yapılacak zirve Güney Çin Denizi'nde işbirliğini de kapsayacak
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz
16:09
Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler 4 Filistinliyi yaraladı
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
FOTO FOKUS
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ