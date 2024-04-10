Kütahya'da bayram coşkusu

Geleneksel hale gelen bayramlaşma programına Vali Musa Işın'ın yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, STK Temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Musa Işın, cemaatle kılınan bayram namazının ardından vatandaşın bayramını tebrik etti.



Bayramlaşma sonrası açıklama yapan Vali Musa Işın, bayramların dargınlık ve kırgınlıkların sona erdirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün öne çıkarak birlik, beraberlik ve kaynaşmanın daha da pekiştiği özel günler olduğunu ifade etti. AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahyalıların bayramını tebrik ettiler.



Vali Musa Işın ve protokol üyeleri bayramlaşmadan sonra Kütahya Belediyesi tarafından ikram edilen çay ve simitle kahvaltı yapıp yanlarına gelen vatandaşları dinledi.