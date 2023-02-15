Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 07:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da trafik kazası: 21 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, N-1 otoyolu üzerinde Vervoewd tünelleri yakınlarında bir kamyonun yerel hatta yolcu taşıyan otobüse çarpması ve otobüsün nehre yuvarlanması sonucu, 19 kişi olay yerinde, 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede öldü.
Kazada yaralanan 59 kişiden 9'unun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler: Güney Afrika Trafik Kazası
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