Ülke basınında yer alan haberlere göre, N-1 otoyolu üzerinde Vervoewd tünelleri yakınlarında bir kamyonun yerel hatta yolcu taşıyan otobüse çarpması ve otobüsün nehre yuvarlanması sonucu, 19 kişi olay yerinde, 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede öldü.

Kazada yaralanan 59 kişiden 9'unun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.