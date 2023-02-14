Deprem bölgesinden Kütahya’ya gelen depremzede vatandaşların KYK Devlet Hatun Yurdu'na yerleştirilmesi sonrası muayene ve koruyucu sağlık hizmetleri verebilmek için bir poliklinik ile psikososyal destek birimi oluşturuldu.



08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren poliklinik ve psikososyal destek birimini ziyaret eden Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yetkililerden depremzede vatandaşlar hakkında bilgiler alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.