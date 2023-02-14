Belediye Başkanı Feyat Asya, depremden en çok etkilenen illere arama kurtarma ekipleri, mobil ikram, cenaze yıkama araçları ve yardım malzemelerinin gönderildiğini söyledi.

Asya, "Deprem bölgelerine 12 iş makinemiz ve 36 personelimizin intikallerini sağlandık. Şu anda arazöz, vidanjör ve çöp toplama araçları olmak üzere 26 aracımızı gönderdik. Genel Merkezimiz ve koordinatör valilerinin bizlere bildirdiği ihtiyaca göre deprem bölgelerine intikallerini sağlayacağız" dedi.



"Günde ortalama 60 bin ekmek üretiyoruz"

Depremin ilk gününden itibaren halkın canla başla yardım etmeye çabalarına şahitlik ettiklerini belirten Asya, şöyle devam etti:

Yardım tırlarımızı aralıksız olarak ihtiyaca göre deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Halk ekmek fabrikamız ilk günden itibaren satış noktalarını kapatıp, ortalama günde 60 bin ekmek üretimi yaparak deprem bölgesine sevkini yapıyor. Son iki gündür özellikle ısınma ihtiyacını giderecek odun ihtiyacını hem belediyemiz hem de halkımızın desteği ile toplayıp deprem bölgesine gönderiyoruz. Şu anda da 3 kamyonumuz yüklendi. Deprem bölgesindeki koordinatör valilerimizle irtibata geçerek, ihtiyaca göre ulaştırmaya çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mezarlık işlemleri ve kefen ihtiyacını karşılayarak, defin işlemlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii herkesin seferber olduğu gibi şehrimizin insanları da bu anlamda gayret gösteriyor. Katkısı desteği ve gönül birliği olan herkese şahsim ve halkımız adına teşekkür ediyorum.

Depremden etkilenen vatandaşların Muş'a intikallerinin devam ettiğini de söyleyen Asya, "Bizimle temas sağlayan depremzedelerimizi kamu misafirhanelerimiz ve otellerimizde ağılıyoruz. Birçok vatandaşımız evlerini ya da apartlarının kapılarını açtı" dedi.