Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı 10 ilde, depremzedelerin ısınmak için ihtiyaç duyduğu yakacak malzemelerinin tedariki için Çorum'da seferberlik başlatıldı.

Kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından yürütülen yardım kampanyalarına vatandaşlar destek verdi.

Kampanya kapsamında Sungurlu'da 5, Alaca'da 8, Dodurga'da 4, Laçin'de 1, Kargı'da 15, Mecitözü'nde 7, Ortaköy'de 4 ve Uğurludağ ilçesinde 1 tır yakacak malzemesi toplandı.

Afetin ilk gününden bu yana devam eden yakacak yardımı kampanyası kapsamında toplanan 45 tır odun ve kömür, ilçe merkezlerinden dualarla afet bölgelerine gönderildi.

İlçelerde yardım kampanyalarının devam ettiği bildirildi.