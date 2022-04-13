Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yerini kara bıraktı.

Kar yağışı sonrası şehir merkezindeki Kuşakkaya Dağı'nın zirvesi, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin tepeleri ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.

Öte yandan kentte, hava sıcaklıklarının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından çiçek açan badem ve kayısı ağaçları da kar altında kaldı.