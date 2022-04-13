Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kar yolları trafiğe kapattı Erzurum - Kars karayolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz olarak etkiliyor.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Kars karayolu Pasinler ilçesinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaparken devrilen iki tır yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Erzurum - Kars karayolu kısa süreli trafiğe kapanırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Erzurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım
Son Haberler
- 12:08
- 12:00
- 12:08
- 11:50
- 11:51
Sıradaki Haber
Ardahanlılar Nisan'da güne karla uyandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz