Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'nin yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü
[Fotoğraf:İHA]
Rize'nin yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.
Rize'nin yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'nin yüksek kesimlerinde yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı.
Yaylalar beyaza bürünürken, kar yağışının yüksek kesimlerde bir kaç gün daha etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Rize Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz