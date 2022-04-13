Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Çaykara ilçesindeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'e de kar yağdı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, sabah saatlerinde başlayan yağış sonrasında 5-10 santimetre arasında kar kalınlığı oluştu.

Ramazan dolayısıyla sessiz günler geçiren Uzungöl'ü ziyaret eden az sayıdaki turist, beyaza bürünen ormanları ve yöresel mimariyi yansıtan evleriyle ünlü merkezde gün içinde adeta birkaç mevsimi bir arada yaşama fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, soğuk hava ve kara rağmen göl çevresinde yürüyüş yaptı, seyir terasında vakit geçirdi.

"İlk kez geliyorum ama bir kere daha gelmek istiyoruz"

Turistlerden Noura Khateeb, AA muhabirine, Uzungöl'ü ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Çok güzel. Çok sevdim buraları. Çok soğuk. Dün yağmur vardı, sonra kar başladı. Bilmiyorduk kar yağacağını, bize sürpriz oldu. Buna rağmen çok güzel. Annem ve teyzemle geldik. Hepsi çok sevdi. İlk kez geliyorum ama bir kere daha gelmek istiyoruz." dedi.

Waffa Karman da Karadeniz'in doğasına hayran kaldığını ifade ederek, nisan ayında kar sürprizi beklemediklerini, bu nedenle biraz şaşırdıklarını söyledi.

"85-90 yıllarında nisan ayında kar görmüştük"

Tur şirketi işletmecisi Cemil Şirin ise nisanda kar yağışı görmelerinin çok enteresan olduğunu dile getirerek, "Çok eski yıllarda, 85-90 yıllarında nisan ayında kar görmüştük. Ben 48 yaşındayım, öyle hatırlıyorum. Uzungöl'ün şimdiki zamanlarda kar görmesi, yazın çok güzel geçeceğini anlatıyor." diye konuştu.