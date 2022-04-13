Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf AA]
Aksaray'ın yüksek kesimleri ve Güzelyurt ilçesinde kar etkili oldu.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle gece yağan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın çevresi ve Güzelyurt ilçesinde devam ediyor.
Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Karın gün boyu yağacağı öğrenildi.
Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.
Etiketler: Aksaray Kar Yağışı
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