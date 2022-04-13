Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 11:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Eskişehir'de define bulma amacıyla sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, dronla suçüstü yakalandı.
Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Kıravdan Mahallesi’ndeki birinci derece arkeolojik sit alanı içerisindeki Roma dönemine ait mezarlıkta, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, dronla yaptığı kontrolde iki şüpheliyi iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı Eskişehir
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