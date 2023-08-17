Gümüşhane’nin yeni valisi Tanrısever görevine başladı

10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atanan Alper Tanrısever, Hükümet Konağı önünde protokol ve valilik çalışanları tarafından karşılandı.

Valilik önünde oluşan uzun kuyrukta kendisini bekleyenlerle tek tek tanışan Vali Tanrısever daha sonra Valilik Toplantı salonunda açıklamalarda bulundu.

“Gümüşhanelilerin sevinçleriyle sevinçlenip, dertleriyle dertleneceğiz”

Gümüşhane Valiliği görevine getirilmesinin mutluluğunu ve ağırlığını hissettiğini söyleyen Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, “Benim geldiğim yerde Ankara’nın Elmadağ ilçesinde de çok fazla Gümüşhaneli vardı onlardan bazıları senelerdir Gümüşhane’ye gelmemiş hemşerilerimiz. Öyle bir anlatırlardı ki Gümüşhane’yi sanki sanırsınız hocaların cenneti tarif etmesi gibi bir tek derelerinden bal akması hariç doğal Allah’ın özene bezene yarattığı bir yer olarak bahsederlerdi. Geldik sizlerin sıcaklığını da görünce biz de buna inandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, lütuflarıyla Gümüşhane Valiliği gibi bir makama onurlandırılmanın hem mutluluğunu hem de ağırlığını hissediyoruz. Görev süremiz burada ne kadar olacak önce Allah sonra yukarıdaki büyüklerimiz bilir ancak görev süremiz boyunca el ele, gönül gönüle hep beraber Gümüşhane’mize ve burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Valiliğin önüne girene kadar memleket Ankara’ydı ama artık Gümüşhaneliyiz. Sizlerin sevinçleriyle sevinçleneceğiz, sizlerin derdiyle dertleneceğiz, sizler ne hissederseniz biz de onu hissedeceğiz” dedi.

“Çocuklara ayrı bir ihtimam göstermemiz gerekiyor”

Çocuklar ve çocukların eğitimi konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Vali Tanrısever, şunları söyledi:

“Çocukları olağanüstü severim sadece biyolojik annesi babası olmamız gerektiğine inanmıyorum çocuklar hepimizin çocuğu olmalı onlara ayrı bir ihtimam göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu umarım ilerde hatırlatmama gerek kalmaz. Gümüşhane’ye hizmet noktasında el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Çoğu zaman aramızda anlaşmazlıklar da olabilir ama emin olun şahsi bir kapris olmayacak, enaniyet olmayacak, kibir olmayacak sadece ve sadece Gümüşhane’nin çıkar ve menfaatlerini düşüneceğiz. Devletin verdiği hizmetlerin saat gibi çalışması gerekiyor. Saat gibi bütün çarkların, bütün sistemin doğru çalışması gerekiyor yoksa Gümüşhane’ye bir katkıda bulunamayız. Bizim için aslolan devlettir, hepimiz devletin memuruyuz, vatandaşa hizmetle mükellefiz. Bizim çocuklarımızın çok kaliteli eğitim alması gerekiyor, bizim için çok çok önemli. Bizim için milli ve manevi şuura sahip yetişmiş ve yetiştirilmiş çocukların gerek devlette, gerekse özel sektörde yer alması çok çok elzem. Hak edenler varsa biz bu çocuklarımızın elinden tutacağız en güzel okullarda, en güzel şartlarda okumalarını sağlayacağız. Eğitim konusunda, Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerinin bütün eksiklerini tamamlama noktasında yardımcı olursanız minnettar olurum.”