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Güncel
AA 17.08.2023 16:20

Aydın Valisi Yakup Canbolat, göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliğinden Aydın Valiliğine atanan Yakup Canbolat, göreve başladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, göreve başladı

Aydın Valiliği önünde düzenlenen karşılama törenin ardından konuşma yapan Canbolat, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Devlete ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için var gücüyle çalışmanın herkesin en temel görevi olduğunu aktaran Canbolat, bu gerçeğin bilincinde olduklarını söyledi.

Görev süreci boyunca Aydın'a en iyi şekilde hizmet etmeyi temel ilke olarak benimsediğini vurgulayan Canbolat, bunun için kısa sürede kenti tanımaya çalışacağını kaydetti.

Halkın sorunlarına karşı çözüm odaklı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini uygulayacaklarına dikkati çeken Canbolat, şunları anlattı:

"Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvuracak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız uyum ve hizmet birliği içinde hızlı, vatandaşı her zaman önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerdir. Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz, yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bir arada olmaya azami gayret sarf edeceğiz.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en sağlıklı şekilde ulaştırılması, toplumdaki dezavantajlı kesimlere öncelikle ulaşılması temel hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Bu çerçevede devletimizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde ve yanında olduğunu hissettirmek temel görevimizdir. Atanmış değil adanmış bir anlayışla çalışacağız"

Konuşmanın ardından Canbolat, makam odasında göreve başlama defterini imzaladı.

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