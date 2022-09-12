Pakistan’da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye’den Pakistan’a gönderilen yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla, 1071 kuru gıda koliyi taşıyan yardım tırı Van’da bulunan yardım toplama merkezine gitmek için yola çıktı.

Gümüşhaneli vatandaşlara teşekkürlerini ileten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "AFAD koordinesinde, bu zor günlerinde Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek için Gümüşhane Valiliğince başlatılan 'yardım Kampanyası' çerçevesinde Gümüşhane ili genelinde hayırseverlerden toplanan 1071 koli kuru gıda paketi tırla Van ilinde bulunan yardım toplanma merkezine ulaştırılmak üzere yola çıktı" dedi.