İller Bankası içme suyundan atık suyuna, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, bisiklet yollarına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İLBANK, Aksaray'da yatırım bedeli 455 milyon lira olan 21 projeye imza attı.

Şehir genelinde bisiklet yolu ve kanalizasyon inşaatları haricinde Ağaçören'de içme suyu inşaatı, Bağlıkaya'da atık su arıtma tesisi, içme suyu inşaatı ve yol düzenlemesi, Demirci'de içme suyu inşaatı ve güneş enerji santrali, Eskil'de Tuz Gölü karşılama merkezi ve içme suyu inşaatı, Gülağaç'da seyir terası ve çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım yapımı, Gülpınar'da muhtelif mahalle ve sokaklarda yol yapım çalışmaları, Helvadere'de gölet çevresinde yol yapım işleri hizmete sunuldu.

Öte yandan, Ihlara'da yol ve çevre düzenlemesi, Ortaköy'de millet bahçesi, Sağlık'da içme suyu arıtma tesisi ve kanalizasyon inşaatı, Sarıyahşi'de içme suyu şebeke hattı da yapılarak şehre kazandırıldı.​​​​​​​