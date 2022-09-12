Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir'de narkotik operasyonu: 33 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotograf: İHA]
Nevşehir’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönettiği narkotik operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden 33’ü adliyeye sevk edildi.
Nevşehir'de geçtiğimiz hafta cuma günü İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik tarihin en büyük şafak operasyonu düzenlendi.
Hava destekli yapılan operasyonu, kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetti. 86 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 87 şüpheliden 85’i yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli, bugün geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Nevşehir Uyuşturucu Narkotik Süleyman Soylu
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