Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerin yoğun olarak geçiş yaptığı saatte Zeytindalı Eğitim Kampüsü mevkisinde durdurulan servis araçlarında çalışma ve güzergah izin belgesi, koltuk sayısından fazla öğrenci alınıp alınmadığı ile emniyet kemeri kontrolleri ve sürücü belgesi denetimi yapıldı.

Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, öğrenciler ve sürücülere bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca, ekipler servis sürücülerine yönelik de uyulması gereken kurallarla ilgi eğitim verdi.