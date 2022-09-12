Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 7 ayrı suçtan aranan M.E'nin Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler M.E'yi yakaladı. Yapılan sorgulamada M.E'nin hakkında kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
M.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aydın
Son Haberler
- 12:09
- 12:05
- 11:55
- 12:09
- 11:45
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz