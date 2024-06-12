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Güncel
İHA 12.06.2024 09:00

Gümüşhane'deki Kov Kalesi heybeti ile tarihe meydan okuyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Esenyurt köyü sınırlarında bulunan ve Doğu Karadeniz'in en görkemli kalelerinden birisi olarak bilinen yaklaşık 700 yıllık Kov Kalesi, tarihi dokusu ve stratejik konumuyla dikkat çekerken, baharla birlikte tüm heybetini cömertçe sergilemeye başladı.

Gümüşhane'deki Kov Kalesi heybeti ile tarihe meydan okuyor

İl merkezine 25 kilometre mesafede bulunan ve Gümüşhane-Kelkit karayolundan 6,5 kilometrelik mesafede ulaşılabilen kale 1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak amacıyla yapıldı.

Yüksekliği nedeniyle doğu, kuzey ve güney yönlerinden ulaşma imkanı bulunmayan kale denizden bin 760 metre yükseklikte yer alıyor. 130 metre yüksekliğindeki bir kaya kütlesinin üzerine kurulan kalenin kale 2007 yılında restore edilmiş ve son yıllarda da çevresinde sosyal tesisleri yapılmıştı. Kov Kalesi, tüm ihtişamıyla yaklaşık 700 yıldır ayakta dururken bahar mevsimiyle birlikte eşsiz manzarasıyla da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğu cephesinden Gümüşhane dağlarının izlenebildiği Kov Kalesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin halen ayakta duran en görkemli kalelerinden birisi olarak biliniyor.

Selçuklu döneminde de kullanıldığı bilinen Kov Kalesi, 2007 yılında onarım geçirmişti. Yüzlerce yıldır tüm ihtişamıyla ayakta duran ve bahar mevsiminde ziyaretçilerine hem tarih hem de doğayla iç içe olma imkanı sunan Kov Kalesi, doğanın canlanmasıyla birlikte hem etrafındaki yemyeşil örtü hem de renk renk açan çiçekleri ve manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kov Kalesi, ziyaretçilerine hem tarihi yapıyı keşfetme hem de çevresindeki doğal güzellikleri görme fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler, kale surlarından Gümüşhane dağlarının muhteşem manzarasını izleyip doğayla baş başa kalmanın keyfini çıkarabiliyor.

Gümüşhane'deki Kov Kalesi heybeti ile tarihe meydan okuyor



"Çiçekler açmış, çok güzel manzaralar var"

Doğayla iç içe bir gün geçirmek ve tarihe tanıklık etmek için 2 arkadaşıyla Kov Kalesine gelen fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, “Bugün merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan Kov Kalesi'ndeyiz. Burası yaklaşık 700 yıllık bir kale. 1700 metre yükseklikte çok güzel bir kale. Karadeniz'in en görkemli kalelerinden birisi. Buraya fotoğraf çekmek için geldik iki arkadaşımızla. Çok güzel manzarası var. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek geldik fotoğraf çekmeye. Konumu itibariyle bu kalenin çok yüksekte bulunmasından dolayı birçok zirveyi görüyor. Zigana'yı, Çakırgöl tarafını, Canca Kalesi'ni, Keşiş Dağı'nı görebiliyoruz. Mevsim itibariyle doğa çok güzel şu anda burada. Çiçekler açmış, çok güzel manzaralar var. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı her renk var burada. Burası 130 metrelik bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş. O yüzden gayet görkemli bir kale. Merkeze de çok yakın. Aynı zamanda Gümüşhane-Kelkit Karayolu üzerinde. Kolaylıkla ulaşılabiliyor” dedi.

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