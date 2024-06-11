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Güncel
AA 11.06.2024 17:56

Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Mücahitler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 12-25 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 90-250 bin liradan satılıyor.

Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu söyledi.

Pazarın biraz sakin olduğunu, ilerleyen günlerde canlanmasını beklediklerini dile getiren Payam, "Satışların son 2 günde daha çok artmasını bekliyoruz." dedi.

Pazara gelen Yunus Emre Aydoğdu ise fiyatların biraz yüksek olduğunu ancak kurbanlık alacağını belirtti.

Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı.

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