Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Mücahitler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 12-25 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 90-250 bin liradan satılıyor.

Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu söyledi.

Pazarın biraz sakin olduğunu, ilerleyen günlerde canlanmasını beklediklerini dile getiren Payam, "Satışların son 2 günde daha çok artmasını bekliyoruz." dedi.

Pazara gelen Yunus Emre Aydoğdu ise fiyatların biraz yüksek olduğunu ancak kurbanlık alacağını belirtti.

Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı.