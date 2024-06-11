Giresun’da geçen ay 180 trafik kazası meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mayıs ayına ilişkin trafik kazası istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre Giresun’da polis sorumluluk bölgesinde Mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken 128 kişi yaralandı.

Mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarının 87’si ölümlü veya yaralanmalı, 93’ü ise maddi hasarlı trafik kazası olarak kayda geçti.

2024 yılının ilk 5 ayında 809 kaza meydana geldi

Trafik Başkanlığının trafik istatistiklerinde 2024 yılının ilk 5 ayına ait verilere de yer verildi. Buna göre yılın ilk 5 ayında Giresun’da 391 ölümlü veya yaralanmalı, 418 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplamda 5 kişi hayatını kaybederken, 604 kişi ise yaralandı.