Gümüşhane’deki İmera Manastırı ve Krom Vadisi turizmde daha fazla rol alacak

Gümüşhane'nin önemli tarihi ve kültürel varlıklarından birisi olan İmera Manastırı eşsiz mimarisi, muhteşem manzarası ve tarihi değeriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Köy ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Yağlıdere ve Olucak köylerine ziyaret eden Vali Alper Tanrısever, vatandaşların da sürece katılmasıyla birlikte hem Olucak köyündeki İmera Manastırı hem de Yağlıdere köyündeki Krom Vadisinin tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmden daha fazla pay alacağını söyledi.



Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş’le birlikte ilk olarak Olucak köyüne giden Vali Alper Tanrısever, buradaki tarihi camide incelemelerde bulunduktan sonra hem manzarası hem yerleşkesiyle turistlerin önemli bir durağı olan İmera Manastırında incelemelerde bulundu. Alanda köy muhtarı Hamdi Nas’tan da bilgiler alan ve bazı uzmanlar tarafından 14, bazı uzmanlar tarafından da 18.yüzyılda yapıldığı ifade edilen 1.derece kentsel ve 3.derece arkeolojik sit alanı tescil edilerek koruma altına alınan İmera Manastırında incelemelerde bulunan Vali Tanrısever, yapılan çalışmaları yerinde görerek eksikliklerin biran önce tamamlanması talimatını verdi. Türkiye’de 2023 yılının en düşük sıcaklığının eksi 36,8 derece ile ölçüldüğü Karayayla’nın da bulunduğu Olucak köyünde bir açıklama yapan Vali Alper Tanrısever, “İmera Manastırımızın olduğu Olucak Köyündeyiz. Çoktandır aklımdaydı manastırı ve köyü ziyaret etmek. Geçen sene biliyorsunuz eksi 36,8 ile Türkiye'nin en soğuk yeriydi burası. Muhtarımız ve köylülerin sıcaklığıyla şu an o soğuğu hissetmiyoruz. İmera'da ne yapabiliriz? Bu yaz turizme nasıl kazandırabiliriz? Burada eksiğimiz noksanımız nedir diye baktık. Öncelikli olarak günübirlik gelenlerin yeme içme ve lavabo ihtiyaçlarının olduğunu, bunların ivedilikle giderilmesi gerektiğini belirdik. Bu konuda köylünün üstüne düşen görevler var, bizim üstümüze düşen görevler var. İnşallah köylülerimizle beraber bu vadiyi, bu bölgeyi turizme kazandırıp vatandaşlarımıza sunacağız inşallah” dedi.





Gümüşhane Valiliği’nin himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından bugüne kadar köy için, meydanı ve manastıra giden yolda doğal taş parke, manastırın hemen yanındaki Foster Konağının da restorasyon, röleve ve restitüsyon projeleri hazırlanırken, manastırın çatı tamiratı ve dış duvarlarında derz yapılmasının yanında döşeme, duvar ve sütun onarımları, köy içinde altyapı yenileme çalışmaları yapıldı, yine İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan projeyle kilisenin yakınındaki alana büfe ve lavabolar yerleştirildi. Vali Tanrısever ve beraberindeki heyet daha sonra onlarca kilise, şapel, tarihi evlerin yer aldığı Krom Vadisinin olduğu Yağlıdere köyüne geçerek muhtar İdris Kazancı ve köylülerle köy kahvesinde sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.